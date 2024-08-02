В Москве бесстрашный Mercedes ехал по встречке и «подвинул» полицейских
Baza: Mercedes в Москве выехал на встречку и чуть не протаранил полицейское авто
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В пятницу в Москве неизвестный водитель за рулем белого Mercedes-Benz «подвинул» полицейских, пока ехал по встречной полосе, сообщает Baza.
Mercedes-Benz проехался по встречной полосе на Волоколамском шоссе. В какой-то момент он чуть не столкнулся с машиной полицейских.
Автомобиль фактически «подвинул» транспортное средство правоохранителей.
При этом сотрудники полиции не обратили на автомобилиста, ехавшего по встречной полосе, никакого внимания.