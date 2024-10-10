В Москве арестован заместитель гендиректора АСВ Александр Попелюх

сегодня в 14:01

Лефортовский суд Москвы арестовал по уголовному делу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, сообщает Baza .

Попелюх был задержан сотрудниками спецслужб, вчера он был арестован. Также в самом агентстве были проведены обыски.

Сам Попелюх ранее работал в прокуратуре Ненецкого автономного округа.

По данным РБК, оперативники ФСБ провели следственные действия в центральном офисе АСВ в столице.