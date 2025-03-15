В Москве арестован самый разыскиваемый преступник Румынии

Самого разыскиваемого преступника Румынии Василя Родидеала взяли под стражу в российской столице. Этот человек был объявлен в международный розыск через Интерпол за серьезные правонарушения в своей стране, пишет РИА Новости .

Правоохранительные органы Румынии уже заявили о готовности добиваться экстрадиции задержанного и предоставили соответствующее подтверждение коллегам из Москвы. Для решения вопроса о выдаче преступника соответствующие документы будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

Московский суд в конце февраля принял решение о заключении Родидеала под стражу с целью последующей передачи румынским властям. Как выяснилось, обвиняемый пытался избежать уголовного преследования, покинув территорию своей родины.

Защита выразила несогласие с заявленным ходатайством, настаивая на его отклонении либо замене на домашний арест как альтернативную меру пресечения.

Румынские правоохранительные органы на своем сайте разместили информацию о розыске Родидеала в связи с необходимостью исполнения приговора. Судебное решение предусматривает лишение свободы на срок 12,5 лет за ряд преступлений: подстрекательство к хранению фальшивых денег с целью их последующего распространения; неправомерное подстрекательство к совершению особо тяжкого убийства; организацию и содействие деятельности криминального сообщества; нелегальное владение боевыми припасами к оружию военного назначения; вождение по общественным трассам в период приостановления водительских прав.

Согласно информации, опубликованной в румынских СМИ со ссылкой на силовые структуры, в 2005 году Родидеал разрабатывал план убийства своего бизнес-партнера путем размещения взрывного устройства в его машине. После того как исполнителей преступления спугнули сотрудниками полиции, он пытался приобрести огнестрельное оружие с боеприпасами. Однако благодаря вмешательству правоохранительных органов преступный замысел не был реализован, а злоумышленники покинули территорию страны.