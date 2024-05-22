В Москве арестован афганец, напавший с ножом на 22-летнюю девушку

Уроженец Афганистана Ахмед Гулам Мохаммад Барекзай, напавший с ножом на девушку на остановке близ ТЦ «Щелковский» в Москве, отправлен в СИЗО решением Преображенского райсуда, сообщает пресс-служба суда.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Он напал с ножом на незнакомую девушку, которая ждала общественный транспорт на остановке. Злоумышленник ранил ее в шею.

Удар затронул жизненно-важные органы жертвы. Очевидцы нападения помогли девушке и сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи оказали ей квалифицированную медпомощь. Полицейские задержали нападавшего. Он признал вину в полном объеме.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 20 июля этого года.

Ранее СМИ писали, что жертве 22 года, а нападавшему 48 лет и у него есть вид на жительство на территории РФ. Во время заседания мужчина заявил, что психически болен и состоит на учете у психиатра.