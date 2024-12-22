В Москве арестовали экс-гендиректора «Главзарубежстроя» Ледовского

сегодня в 17:18

В российской столице силовики провели задержание бывшего генерального директора акционерного общества «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ледовского задержали, предположительно, по делу об особо крупном мошенничестве — часть 4 статьи 159 УК РФ. Вместе с ним арестовали еще одного предполагаемого фигуранта дела. Обоих мужчин заключили под стражу.

АО «Главзарубежстрой» в 2022 году признано банкротом. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. Она проработала 16 лет.

У «Главзарубежстроя» заказывали строительство объектов МИД РФ, ФГУП «Госзагрансобственность» управления делами президента, Минкульт, Минэкономиразвития и иные госструктуры.