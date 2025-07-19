В Москве 60-летний мужчина погиб в пожаре, который устроил сам
Прокуратура: в Москве из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина
В одной из квартир в жилом доме на улице Водникова произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1965 года рождения. По факту случившегося начата проверка, ход которой контролирует Тушинская межрайонная прокуратура, сообщает прокуратура Москвы.
Предварительно известно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожар мог возникнуть из-за неосторожных действий погибшего мужчины.
Точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе специально назначенной пожарно-технической экспертизы.
В обстоятельствах произошедшего разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято по итогам проверки и в рамках действующего в России законодательства.