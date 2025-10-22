В Москве 20-летние таджики в балаклавах убили земляка и скрылись на велосипедах

В Москве двое уроженцев Таджикистана подозреваются в убийстве земляка на детской площадке. Предварительно, молодые парни в балаклавах и с битами забили старшего соотечественника на глазах прохожих и скрылись на курьерских велосипедах, но вскоре были пойманы, узнал MK.Ru .

Убийство произошло вечером 21 октября во дворе на улице Уткина. На местной детской площадке сидел 25-летний таджик, к которому подошли двое парней в балаклавах и с предметами, похожими на бейсбольные биты. Они жестоко избили жертву, но налетчиков спугнули закричавшие очевидцы.

В итоге злоумышленники скрылись на велосипедах. Их пострадавший земляк умер на месте.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое земляков погибшего — парни 20 и 22 лет. Один из задержанных объяснил, что они напали на соотечественника из-за того, что он якобы обидел его подругу. Однако следователи рассматривают и другую причину расправу — денежный долг.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотива совершенного преступления», — прокомментировали в пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве.