В Москве 2-летний ребенок чуть не умер, уснув на надувном круге в бассейне

SHOT: 2-летний мальчик чуть не утонул в детсаду на северо-западе Москвы

В столице двухлетний мальчик чуть не утонул, когда уснул на надувном круге в бассейне детского сада. Сотрудники полиции проверяют учреждение, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 18 июля в садике «Лидер» на улице Народного ополчения. Утром мама отвела сына в детсад на занятия по плаванию. Мальчик плавал на надувном круге и задремал. В какой-то момент круг перевернулся, ребенок упал в воду и начал тонуть.

Тренер по плаванию достал мальчика из воды и оказал первую помощь, на место вызвали карету скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали ребенка, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Правоохранительные органы проверяют дошкольное учреждение. По словам тренера, малыша «разморила вода».