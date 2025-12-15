сегодня в 16:37

В Москве 19-летнюю casual-блогершу наказали за посты в Telegram

В Москве 19-летняя тиктокерша Софья Н. была привлечена к административной ответственности за публикации в личном Telegram-канале. Сотрудники Центра «Э» обнаружили три ее поста, которые содержали пропаганду нацистской символики, сообщает «Осторожно, Москва» .

В ходе заседания Бабушкинского суда девушка признала свою вину. За каждый из постов, которые на данный момент удалены, ей были назначены штрафы в размере 2000 рублей.

В социальных сетях Софья рассказывает о так называемой casual-культуре и одежде, утверждая, что «casuals вне политики».

Casuals — это субкультура футбольных фанатов, связанная с увлечением футболом и определенными брендами одежды (Stone Island, C.P. Company, Burberry, Barbour, Lacoste, Ralph Lauren и прочими).

