В Москве 16-летний подросток закусил водку чесноком и попал в реанимацию

В столице 16-летний подросток попал в реанимацию после того, как закусил водку головкой чеснока. Врачам удалось спасти жизнь парня, сообщает SHOT .

​Инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское. Школьник вышел прогуляться в компании друзей и распить водочки. При этом на закуску подросток зачем-то взял лишь головку чеснока. После употребления крепкого напитка парень съел целую головку чеснока, а затем упал, стал кашлять и корчиться в муках.

Сначала его друзья подумали, что он шутит и не вызывали скорую помощь. Медикам позвонили лишь тогда, когда школьник потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего в токсикологическую реанимацию больницы им. Сперанского. Медикам удалось спасти жизнь школьника. В настоящее время парень продолжает лечение и идет на поправку.