В Москве 14-летняя девочка подозревается в продаже мефедрона в школе

В Москве 14-летнюю девочку заподозрили в продаже мефедрона в школе. Девочку якобы заметили за тем, как она передавала знакомой пакет с белым содержимым, в котором оказался почти 1 грамм наркопорошка, сообщает «Сапа» .

Утверждается, что руководство учебного заведения узнало о прошедшей наркосделке с участием школьниц. Сотрудники вызвали полицию, которые по итогу забрали подозрительный пакетик на исследование. Экспертиза показала, что в пакете был почти 1 грамм мефедрона.

Теперь ситуацией занимается подразделение по делам несовершеннолетних. С обвинениями, в свою очередь, не согласен отец подозреваемой в наркосбыте девочки — родитель считает, что его ребенка оговорил директор школы.

Прочие детали и обстоятельства ситуации выясняются.