В московском Кунцево голый мужчина залез под электричку и пытался угнать такси

Коммунальщик в московском районе Кунцево едва не пострадал от рук голого мужчины, который вел себя очень странно: сначала он взобрался под электричку, затем забежал на надземный переход над путями, где работал сотрудник. Горожанин схватил канистру с жидкостью, открыл и попытался облить рабочего, сообщает «МК: срочные новости» .

Голый мужчина привлек внимание всех, кто был поблизости. Сначала он зачем-то попытался залезть под электричку, затем по лестнице забежал вверх на переход над путями, там отобрал инвентарь коммунальщика, разлил жидкость по обе стороны перехода и пытался облить самого сотрудника, который в последний момент успел отскочить в сторону.

После этого голый горожанин спустился вниз и забрался за руль припаркованного такси. После этого у него завязался конфликт с водителем, который бил его бутылкой с водой в попытках выгнать из салона своей машины незваного гостя. В какой-то момент мужчина сдался, поднял руки вверх и ушел в сторону.

После этого на его пути попалась цистерна с водой, в которую он забрался и окунулся. К этому моменту уже прибыл наряд Росгвардии, который спустил мужчину на землю и задержал.

С чем связано такое поведение мужчины, уточняется.