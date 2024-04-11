В Московской области спецназ Росгвардии задержал подозреваемого в серии краж из частных домов

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали неоднократно судимого 36-летнего гражданина, подозреваемого в серии краж из частных домов и бытовок, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что злоумышленник целенаправленно выбирал жилища, где в моменте отсутствовали хозяева, после чего проникал на территорию участков и совершал кражи дорогостоящей бытовой техники, личных вещей и инструментов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМОН «Пересвет» совместно с коллегами из полиции задержали подозреваемого по месту его жительства.

В ходе обысков квартиры злоумышленника была обнаружена и изъята часть похищенного имущество, которое он не успел продать для получения прибыли.

Возбуждено уголовное дело.

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