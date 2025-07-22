В московской квартире жестоко убили двух человек

Мужчина в состоянии наркотического опьянения зарезал двух человек в Москве

В Москве начали расследование уголовного дела, связанного с жестоким убийством двух человек, сообщает NewsAlert со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, все произошло 16 июля 2025 года в квартире многоэтажного дома, расположенного на Щелковском шоссе.

В 04:18 в дежурную часть поступил вызов от жителя Карачаево-Черкесии, сообщившего о ножевом ранении. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тела 46-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы с многочисленными колото-резаными ранами в области грудной клетки, тела и бедер. Прибывшие врачи констатировали, что смерть наступила за два часа до прибытия стражей порядка.

Установлено, что погибшими являются владелец квартиры, Николай К., ранее осужденный за кражу и незаконное хранение наркотических веществ, и Людмила К., также имеющая судимость за преступления, связанные с наркотиками. Оба официально не были трудоустроены.

На месте совершения преступления был задержан предполагаемый преступник — 35-летний Алексей Б., проживающий в Подмосковье. По предварительной версии следствия, преступление было совершено после совместного употребления запрещенных веществ. Между участниками возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес смертельные удары ножом обоим потерпевшим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Он помещен под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Анализ записей с камер видеонаблюдения проведен, использование специальных средств связи не дало результатов. Ранее подозреваемый не имел проблем с законом.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.