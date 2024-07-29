В Минобороны оценили потери Украины с начала СВО

сегодня в 23:29

«Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч», — заявил агентству генерал-майор.

По словам представителя военного ведомства, трудности из-за потерь в ВСУ будут только нарастать.

Ранее Алаудинов сообщал, что Киев потерял свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике.