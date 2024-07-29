В Минобороны оценили потери Украины с начала СВО
Алаудинов: Киев потерял 700 тысяч военнослужащих
Киев безвозвратно потерял 700 тысяч военнослужащих, заявил РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов.
«Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч», — заявил агентству генерал-майор.
По словам представителя военного ведомства, трудности из-за потерь в ВСУ будут только нарастать.
Ранее Алаудинов сообщал, что Киев потерял свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике.