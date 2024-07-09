В метро Петербурга пассажирке почти сожгли глаз лазером

сегодня в 21:04

На станции метро «Петроградская» в Санкт-Петербурге неизвестный травмировал женщину лазерной указкой. После случившегося она обратилась в травмпункт с ожогом глаза, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Пострадавшая двигалась по эскалатору, когда почувствовала резкую красную вспышку в глазах и ощутила ухудшение зрения. Спустя миг предполагаемый ослепитель исчез в толпе, а пассажирке пришлось обращаться за медпомощью.

Врачи диагностировали у петербурженки ожог глаза, назначив необходимое лечение. Горожанке удалось оперативно оказать помощь, благодаря чему ее состояние стало удовлетворительным.

После медпомощи пассажирку отпустили домой.

В ситуации разбираются петербургские правоохранители. Ведутся поиски пассажира, который ослепил горожанку указкой.