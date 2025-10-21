В месте пропажи семьи Усольцевых нашли смертельные ловушки

Одна из версий пропажи семьи Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери — заключается в том, что они могли подниматься на вершину горы Алат в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Местный гид Алексей Исиченко рассказал aif.ru о смертельных ловушках в этом месте и его странностях.

Он не считает, что Усольцевы могли подниматься на гору Алат высотой 1,7 тыс. метров. Она расположена на большом расстоянии от поселка Кутурчин, где обнаружили их автомобиль.

К тому же маршрут является очень сложным. Он не подойдет для похода в формате «одним днем», особенно с ребенком. Также для подъема нужна большая подготовка, подчеркнул гид.

Исиченко рассказал, что гора Алат, как и все Кутурчинское Белогорье, — хаотично разбросанные камни. Из-за этого искать пропавших очень сложно.

По словам гида, на пути к вершине горы Алат расположено огромное количество камней и курумников, то есть, больших провалов. Их глубина составляет два, три и пять метров. Там можно подвернуть ногу и улететь в отверстие.

Ориентироваться предстоит исключительно на камни. Поэтому есть шанс заблудиться при тумане и дожде.

Камней в местности тысячи. На фоне этого найти пропавших почти невозможно, если они сбились с маршрута и оказались в ловушке.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Они пошли в поход к скале Буратинка в Партизанском районе и пропали. Крупные поиски с использованием волонтеров завершились 12 октября. Но сотрудники МЧС продолжают разыскивать Усольцевых.

