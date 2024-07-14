В МЭИ пьяный электромонтер изрезал ножом директора спорткомплекса за увольнение

Выпивший электромонтер забежал в кабинет директора спорткомплекса в Московском энергетическом институте и пырнул его ножом за то, что тот хотел его уволить, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел утром 12 июля. В кабинете шло совещание, когда туда влетел 42-летний работник, он был сильно пьян. На этом его 2-недельная карьера в МЭИ закончилась — электромонтер находился на испытательном сроке.

Но просто так мужчина решил не сдаваться. Через пару часов, узнав о грядущем увольнении, он вернулся в тот же кабинет, изнутри подпер дверь стулом и набросился на начальника с клинком. Директора от верной смерти успели спасти коллеги, прибежавшие на крики и шум борьбы.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, и медики пока очень осторожны в прогнозах. Нападавший задержан.