В МЧС подтвердили, что шалость 9-летнего москвича привела к пожару у соседей

Московские спасатели получили сигнал о том, что 9-летний мальчик бросает с балкона горящие бумажки и одна из них попала на соседский балкон, сообщает пресс-служба МЧС России .

Огнеборцы оперативно выехали на место происшествия. По прибытию они увидели пожар на балконе пятого этажа многоквартирного дома и ликвидировали его.

Площадь возгорания составила восемь «квадратов», в результате возгорания никто не пострадал. С пламенем боролись 27 специалистов и восемь единиц спецтехники.

Родителей мальчика попросили провести с ним воспитательную беседу и объяснить правила пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что пожар произошел по вине ребенка в Гольянове.