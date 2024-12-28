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В МЧС опровергли мощный взрыв под Екатеринбургом

В экстренные службы не поступало сообщений о взрыве под Екатеринбургом за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 28 декабря в районе Арамиля жители услышали мощный взрыв. Звук был очень громким. Многие ощутили его в домах, у некоторых затряслись оконные стекла.

Местные пытались выяснить источник хлопка, но не смогли определить, что именно случилось.

Пожарно-спасательные подразделения Свердловской области на сегодняшний день находятся в пунктах постоянной дислокации.