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В «Матросской тишине» умер 37-летний заключенный, обвиняемый в экстремизме

В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» произошла вторая смерть за сутки, там умер 37-летний экстремист Эдуард Хуурак, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Эдуарда вместе с его земляками-тувинцами обвиняли во внедрении в тюрьмы идеологии АУЕ*.

Тело мужчины было найдено в камере. Обстоятельства смерти арестанта устанавливаются.

Ранее в «Матросской тишине» умер лидер таганской ОПГ, Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. Он скончался от проблем с сердцем.

*экстремистское движение, запрещено в РФ