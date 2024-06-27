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В «Матросской тишине» умер 37-летний заключенный, обвиняемый в экстремизме

Происшествия
Gennady Grachev

Фото - © Gennady Grachev/Wikipedia.org

В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» произошла вторая смерть за сутки, там умер 37-летний экстремист Эдуард Хуурак, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Эдуарда вместе с его земляками-тувинцами обвиняли во внедрении в тюрьмы идеологии АУЕ*.

Тело мужчины было найдено в камере. Обстоятельства смерти арестанта устанавливаются.

Ранее в «Матросской тишине» умер лидер таганской ОПГ, Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский. Он скончался от проблем с сердцем.

*экстремистское движение, запрещено в РФ