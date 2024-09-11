В Малайзии стая выдр чуть не загрызла девушку, которая вышла на пробежку

Стая голодных выдр чуть не загрызла девушку, вышедшую на пробежку в штате Сабах в Малайзии. Об этом сообщает BILD .

Вероятно, стая хищников скиталась в поисках пищи. Выдры заметили пробегавшую мимо девушку и атаковали на нее. Животные искусали ее до крови и убежали.

После нападения на теле женщины осталось несколько глубоких ран. Судя по камерам видеонаблюдения, выдры убежали на ближайшую автостоянку, а после этого скрылись из вида.

Выдры вырастают до 82 см в длину, взрослые животные обычно весят от пяти до 14 кг. Самцы обычно примерно на 50% крупнее самок. По мнению зоологов, для выдр нехарактерны нападения на людей — обычно они атакуют лишь тогда, когда чувствуют непосредственную угрозу. Однако такие случаи фиксируются в мире.

Ранее СМИ сообщали, что агрессивные морские выдры нападали на серферов вдоль побережья Калифорнии, США.