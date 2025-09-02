В Луховицах за минувшие сутки ликвидировали один торфяной пожар
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
1 сентября на территории гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В Белоомутском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» с помощью системы видеомониторинга удалось выявить в 7 км от деревни Лесное м.о. Луховицы очаг возгорания. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники более 5.5 часа из-за специфики тушения торфяных пожаров.
Причина пожара – нарушения правил пожарной безопасности гражданами.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.
«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.