сегодня в 11:19

В Луховицах за минувшие сутки ликвидировали один торфяной пожар

В Белоомутском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» с помощью системы видеомониторинга удалось выявить в 7 км от деревни Лесное м.о. Луховицы очаг возгорания. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники более 5.5 часа из-за специфики тушения торфяных пожаров.

Причина пожара – нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.