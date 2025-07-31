В Лондоне нашли тело 26-летнего россиянина, который 3 года просил политубежище

26-летний россиянин Александр Ф. приехал в Великобританию по работе в 2021 году, а спустя год начал просить политическое убежище. После того как получил отказ, впал в депрессию и в итоге свел счеты с жизнью, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что молодой человек прожил в Великобритании один год из-за работы. С 2022 года он начал просить местную власть предоставить ему политическое убежище. Но в апреле 2025 года мужчина получил отказ.

По словам друзей, после получения отказа их приятель впал в депрессию, но не стал обращаться за психологической помощью. При этом он не замкнулся в себе, незадолго до гибели его видели в компании знакомых.

Однако несколько дней назад тело 26-летнего россиянина нашли в Лондоне. Предполагается, что он совершил самоубийство. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.