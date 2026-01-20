В Люберцах задержан мужчина, угрожавший расправой девушке

В подмосковных Люберцах полиция задержала мужчину после жалобы местной жительницы на агрессивное преследование, сообщает Telegram-канал «112» .

Как рассказала в соцсетях сама пострадавшая, инцидент произошел во время прогулки с собакой, когда к ней пристал неизвестный. Он начал настойчиво требовать поцеловаться, а после отказа и угрозы вызвать полицию перешел к откровенным угрозам физической расправы.

«Когда она отказалась и пригрозила полицией, мужчина сказал, что отрубит ей голову», — описывает происшествие источник.

В настоящее время, согласно официальной информации, агрессивно ведущий себя гражданин задержан. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

