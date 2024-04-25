В Люберцах ликвидировали лесной пожар

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В четверг утром в Томилинском участковом лесничестве в 10 км от города Люберцы на площади 0,03 га в ходе наземного патрулирования было обнаружено возгорание, которое из-за ветра увеличилось до 0,05 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и 2 человека личного состава Подольского лесничества.

Им потребовался 1 час, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым, причина — человеческий фактор.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

для физических лиц — от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридически — от 100 тыс. до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.