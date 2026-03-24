В Литве упал и взорвался дрон, он может быть украинским

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что разбившийся в Варенском районе дрон принадлежит Украине. Он мог сбиться с курса из-за воздействия РЭБ, сообщает издание Lrt .

По его словам, дрон должен был атаковать российский порт Приморск, но сбился с курса и упал в Литве. Его не смогли обнаружить, потому что БПЛА летел ниже 300 метров. Радары для обнаружения низколетящих дронов заказаны, но еще не доставлены.

«Они, к сожалению, поступят в 2026, 2027 и 2028 годах. Мы выполняем эту работу, однако просто пойти и взять средства с полок и иметь их уже сегодня возможности нет», — сказал Каунас.

Глава литовского военного ведомства отметил, что планирует отправиться на Украину, чтобы обсудить этот вопрос и избежать таких ситуаций в будущем. Что касается Литвы, средства обнаружения таких дронов постоянно совершенствуются.

