В Липецкой области бесследно исчез замруководителя транспортного прокурора
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В Липецкой области без вести пропал заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев. О высокопоставленном сотруднике надзорного ведомства ничего не известно с 18 апреля, сообщают «Новости Липецка».
Ранее ряд TG-каналов сообщали, что Коняев пропал в городе Елец. Замруководителя транспортного прокурора вышел утром из дома и не вернулся. Позднее в правоохранительных органах подтвердили факт исчезновения Коняева.
По факту исчезновения высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Ранее в Ростовской области неизвестные отрезали уши и перерезали горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Андрею Ликольду. По данному факту возбуждено уголовное дело.