В Липецкой области бесследно исчез замруководителя транспортного прокурора

сегодня в 11:28

В Липецкой области без вести пропал заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев. О высокопоставленном сотруднике надзорного ведомства ничего не известно с 18 апреля, сообщают «Новости Липецка» .

Ранее ряд TG-каналов сообщали, что Коняев пропал в городе Елец. Замруководителя транспортного прокурора вышел утром из дома и не вернулся. Позднее в правоохранительных органах подтвердили факт исчезновения Коняева.

По факту исчезновения высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Ростовской области неизвестные отрезали уши и перерезали горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» Андрею Ликольду. По данному факту возбуждено уголовное дело.