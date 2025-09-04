В лесу Богородского округа работники «Мособлпожспаса» спасли женщину с инсультом

Накануне работники 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали из лесного массива женщину, получившую инсульт. Инцидент произошел в лесу, расположенном недалеко от деревни Молзино Богородского городского округа, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник части Сергей Сергеев сообщил, что около 10:00 в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от встревоженной очевидицы. По ее словам, она пошла в лес за грибами и во время сбора дикоросов увидела лежавшую на траве в неподвижном состоянии женщину.

«В район предполагаемого происшествия оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Ситуацию осложняло то, что женщине 1966 года рождения стало плохо в труднодоступном месте, и подъезд спецтехники к ней был невозможен. Спасатели совместно с медиками оказали первую помощь пациентке. После чего они аккуратно переложили пострадавшую на носилки и стали пробираться через густые заросли леса к карете скорой помощи», — уточнил Сергей Сергеев.

Он добавил, что специалисты на протяжении более 2 км несли женщину к машине и помогли осторожно переложить ее в спецтранспорт. После чего пострадавшую с предварительным диагнозом «инсульт» доставили в лечебное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.