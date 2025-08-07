В Лесничестве Кузбасса загорелась частная постройка из-за печи

ЦУКС ГУ МЧС региона на официальном сайте опубликовали информацию о том, что в Белогородском Лесничестве Тисульского муниципального округа начался пожар, загорелась частная постройка, сообщает Ciбдепо .

Известно, что сообщение о возгорании в частной хозяйственной постройке поступило в 1:32, на место инцидента сразу выехали спасатели. По приезде перед ними предстала ужасающая картина: огонь охватил внутренние стены дома и перекрытия между этажами. Однако пожарным удалось взять огонь под контроль, в результате чего пожар удалось ликвидировать через 35-40 минут.

«Пожар локализован в 02:10 (мест.), открытое горение ликвидировано в 02:20 (мест.)», — заявлено в оперативном сообщении.

Отмечается, что огонь захватил 80 квадратных метров. Для ликвидации последствий потребовалось восемь специалистов и две единицы спецтехники. Тем не менее, жертв и пострадавших не было.

В пресс-службе МЧС Кузбасса рассказали, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил использования печи. Спасатели напомнили о важности соблюдения мер безопасности при эксплуатации отопительных приборов.