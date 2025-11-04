сегодня в 15:46

В Ленобласти женщина выстрелила школьнице в голову

Девочку-подростка ранили в голову пулькой из пневматического оружия. Инцидент случился в Киришском районе Ленинградской области, сообщает « Фонтанка ».

Пострадавшая пришла в больницу вечером 3 ноября. У нее обнаружили открытую рану волосистой части головы.

Голову девочки обработали. Затем ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Девочка поделилась, что в нее выстрелили из пневматического оружия примерно в 20:45 3 ноября на улице Мира в Киришах. Силовики провели задержание 48-летней женщины.

Она, предположительно, стреляла из пневматического оружия по гавкающим бесхозным собакам. Однако промазала, и пуля угодила девочке в голову.

Женщину увезли в отдел полиции. Так же у нее изъяли оружие. Уголовное дело еще не возбудили.

