В Ленобласти более 140 человек наказали за нарушения в сезон охоты

В Ленинградской области стартовал сезон охоты на пушных зверей, который продлится до 28 февраля 2025 года, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Охотиться можно на американскую норку, белку, горностая, лесного хоря, куницу, ласку и рысь, но только тем, кто получил разрешение от охотнадзора.

Для контроля соблюдения правил охоты используются современные технологии: тепловизоры, видеорегистраторы, квадрокоптеры и вертолетная техника.

В этом сезоне уже проведено около 2 тыс. рейдов, в результате которых 144 человека были привлечены к ответственности за нарушения. Кроме того, возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной добычи животных.

Для тех, кто не успел получить необходимые документы, существует возможность заниматься фотоохотой — на нее разрешение не требуется.