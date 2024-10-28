В Ленинске-Кузнецком участились случаи проникновения неизвестных в дома

В социальных сетях появились видео с камер наблюдения, на которых видно, как злоумышленник пытается взломать входную дверь и наводит беспорядок на территории частного дома на улице Профсоюзная.

Он находился на участке около двух часов, заглядывая в окна соседних домов. Сообщество «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» опубликовало эту информацию, пообещав сообщить в полицию.

Незадолго до этого пользователи увидели, как другой злоумышленник все же сумел попасть в дом, но сработала сигнализация, и он поспешил удалиться. Один из местных жителей, Роман, сообщил, что это не первый случай — незнакомец уже пытался открыть замок в его доме. После этого на участке он установил камеры.

«27 числа к нам приходили. Он пытался замок открыть ключом, но не смог. Раньше тоже приходили, соседи видели неизвестного мужчину, спросили его, что он делает. Тот ответил, что просто смотрит, не сдается ли жилье. Ходил, в окна стучал. Дома один ребенок был, перепугался», — сообщил местный житель.