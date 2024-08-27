В Ленинградской области младенец несколько дней пролежал у тела матери

Жительница Всеволожского района Ленинградской области скончалась у себя дома. Рядом с телом матери на протяжении нескольких дней находился семимесячный ребенок, сообщает «Фонтанка» .

Муж женщины отправился в командировку. 23 августа он созванивался с супругой и отметил ее нездоровый внешний вид. Молодая мать жаловалась на неизвестную аллергию. Больше мужчина не смог связаться с женой. Родственница тоже не смогла достучаться в квартиру.

По приезду домой 27 августа он увидел бездыханное тело супруги на кровати, а рядом на полу был семимесячный младенец, он плакал. Мужчина вызвал экстренные службы. Врачи осмотрели малыша и выявили только признаки простуды.

Что касается покойной женщины, в квартире не зафиксировали беспорядка и не обнаружили на теле следов насилия. Теперь делом занимаются следователи Ленинградской области.