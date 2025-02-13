В Лефортово произошла стрельба
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На юго-востоке Москвы прохожий открыл стрельбу из травматического пистолета. Его скрутили и задержали, сообщает «МК: срочные новости».
Мужчина начал стрельбу рядом с жилым комплексом «Лефортово парк». После этого местные жители вызвали на место Росгвардию.
Судя по опубликованным кадрам, стрелка задержали три человека. На видео злоумышленника, закованного в наручники, ведут под руки.
Информации о пострадавших не поступало. Мотивы стрелка из травматики пока неизвестны.