В Кыргызстане сели унесли жизни пяти человек

В результате схода селевых потоков в Кыргызстане погибли пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций республики, пишет «МИР 24» .

Трагические события случились накануне в селах Толойкон и Озгур. Мощные селевые массы вышли из берегов реки Ак-Бура, протекающей вдоль города Ош. Стихия смыла несколько автомобилей и нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов сообщил, что спасательные отряды разделились на 4 группы для ликвидации последствий схода селей в Оше. Для расчистки задействованы 350 человек, из них 170 спасателей МЧС и 180 военных. На местах работают кинологи с собаками и водолазы.

По предварительным данным, среди погибших — девочка 2018 года рождения, тело которой было обнаружено в соседнем Узбекистане, в селе Шахронсой. Спасатели продолжают поиски других пропавших без вести.

В связи с ЧП в городе Ош введен режим чрезвычайной ситуации. Власти приступили к ликвидации последствий разрушительных селевых потоков.