В квартире петербуржца случайно нашли расчлененного отца, когда ловили его со стрельбой

В Петербурге напавший на фельдшера с отверткой заподозрен в расчленении отца

В Санкт-Петербурге мужчину задержали за нападение на 73-летнюю женщину и последующую атаку фельдшера скорой помощи с применением отвертки. После поимки злоумышленника, по данным источника газеты «Петербургский дневник» , в квартире мужчины нашли расчлененное тело его отца.

Происшествие случилось 11 июня во дворе дома на улице Бадаева, сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области. Ближе к полудню прохожий избил пенсионерку, после чего кинулся с отверткой на подоспевшую бригаду скорой помощи. В результате атаки едва не покалечился фельдшер — врачу повезло, что «укол» отвертки нападавшего пришелся прямо в нагрудный карман, где в тот момент оказался мобильник, принявший удар на себя.

Ситуация дошла до того, что мужчину задерживали со стрельбой — сотрудник ППС ранил дебошира в ногу. Только после использования «табельного» злоумышленника удалось обезоружить.

Оказалось, что нападавший — 44-летний петербуржец, который находился под воздействием наркотиков. Позже, по данным источника журналистов, силовики зашли в квартиру злоумышленника и нашли там расчлененное тело. Как выяснило, это был отец подозреваемого — правоохранители допускают, что горожанин убил родителя в наркотическом угаре.

Дебошира и предполагаемого расчленителя доставили в больницу. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.