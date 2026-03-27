В квартире осталась валюта: айтишник загадочно исчез в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге неделю не могут найти загадочно исчезнувшего IT-специалиста

39-летний IT-специалист Дмитрий загадочно пропал в центре Санкт-Петербурга. Его не могут найти уже больше недели, сообщает SHOT .

В последний раз мужчина связывался с родными 18 марта. Тогда он пошел на пробежку. Однако на Арсенальной набережной загадочно исчез.

В последний раз именно там исходил сигнал из его смартфона. С тех пор неизвестно, где находится мужчина. Близкие пошли в полицию.

Родственники Дмитрия допускают, что мужчину или похитили, или он хотел от кого-то сбежать. Они заметили, что дверь его квартиры не была закрыта полностью. Там лежала зарубежная валюта и ключи.

Мужчина жил один в арендованной квартире. Дмитрий — уроженец Москвы, но в последние годы работал в Петербурге.

Начальник айтишника поделился, что мужчина взял больничный на две недели. После этого вышел на работу и вскоре отпросился пораньше, поскольку плохо себя чувствовал. Через сутки после этого Дмитрий таинственно пропал.

