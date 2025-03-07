В Кузбассе злоумышленнику удалось угнать автомобиль всего за 2 минуты

В городе Белово сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, подозреваемого в угоне транспортного средства. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, мужчина угнал автомобиль всего за пару минут, а затем попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Сiбдепо .

В дежурную часть отдела МВД России «Беловский» обратился 41-летний житель Кемерова с заявлением об угоне его автомобиля марки «Омода», приобретенного в лизинг.

Как установили правоохранители, заявитель прибыл в Белово для встречи со знакомым. Он оставил автомобиль с работающим двигателем на улице и отошел, чтобы ответить на звонок. Когда мужчина обернулся, он увидел, как его машина уезжает, и немедленно сообщил об этом в полицию.

«Ориентировка на задержание машины была направлена всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации. В результате полицейские обнаружили угнанный автомобиль на улице Нахимова», — отметили в ведомстве.

Похититель врезался на нем в бетонный столб и скрылся с места происшествия. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний житель Ульяновской области, прибывший в Белово по работе. Задержанный признался, что решил покататься, но потерял контроль над управлением.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.