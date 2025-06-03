В Кузбассе женщина купила орехи и обнаружила в них паразитов

В социальных сетях активно обсуждаются шокирующие снимки. Как утверждает автор поста, в орехах, приобретенных в магазине «Монетка» в кузбасском Сухове, завелись какие-то непонятные червячки, сообщает Сiбдепо .

Покупательница крайне возмущена, требует провести инспекцию магазина и проверить условия хранения продукции.

В публикации подчеркивается, что это не единичный случай: ранее подобных «гостей» находили и в бананах, и в других фруктах и овощах.

Вероятно, на фотографиях запечатлены личинки моли.