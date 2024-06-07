В Кузбассе затопило часть города

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В Новокузнецке затопило огороды и дачи

В Новокузнецке после обильных дождей оказались затоплены дома и дачные участки. Жители кемеровского города опубликовали видео подтоплений в Сеть, сообщает «Сiбдепо» .

Сильные осадки обрушились на Новокузнецк 6 июня. В результате непогоды, по словам горожан, затопило огороды в окрестностях реки Карлык.

Живущие на улице Строителей также рассказали, что проснулись в 05:00 и увидели, что подтопления добрались до их дачных участков.

«Хорошо, ничего не успели посадить», — говорит автор видео, снимающий затопленный участок.

В четверг, 6 июня, в Новокузнецке также прошел шторм. В домах пропадало электричество, а сильный ветер валил на землю деревья.