В Кузбассе загорелась мэрия

сегодня в 11:49

В интернете появились сообщения очевидцев о пожаре в администрации Таштагольского округа, сообщает Сiбдепо .

Практически сразу после первых сообщений в Сети начали распространяться фотографии с места происшествия. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе местного управления МЧС.

По прибытии пожарных из окна первого этажа шел густой дым. Огонь нанес ущерб одному из помещений: стены полностью выгорели, потолок почернел, а мебель была уничтожена. Площадь, охваченная огнем, составила 8 квадратных метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет. До приезда спасателей 30 человек самостоятельно покинули здание. Еще два человека были эвакуированы сотрудниками пожарной службы. Вероятной причиной возникновения пожара называют неисправность электропроводки, вызвавшую короткое замыкание.