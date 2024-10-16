В Кузбассе задержали фермеров-нелегалов

Два человека из Кемеровской области подозреваются в создании схемы нелегальной миграции. В ходе обысков, проведенных на территории крестьянско-фермерского хозяйства, правоохранители нашли несколько единиц оружия, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Операция осуществлялась усилиями сотрудников ФСБ и СК и СОБР Росгвардии в Юргинском районе.

В КФХ были созданы условия для проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. С января по сентябрь 2024 года подозреваемые содействовали незаконному нахождению в РФ двух граждан из республик Центральной Азии, предоставив им жилье в деревне Новороманово.

Пресс-служба СУ СКР по Кузбассу добавила, что подозреваемые не сообщили о присутствии иностранцев на своей территории. В миграционную инспекцию не поступила информация об их приезде в Россию. При этом они были привлечены к работе в сфере разведения молочного скота.

Правоохранители задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Кроме того, в ходе обыска было найдено 6 единиц огнестрельного оружия. В числе найденного арсенала находились ТР-3 (гражданская модификация АК-12), «Сайга», травматическое оружие и винтовка от «Лобаев Армс», а также большое количество патронов. Выяснилось, что все оружие было официальнно зарегистрировано.