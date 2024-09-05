В Кузбассе выявили 12 нелегальных ломбардов и комиссионок

По данным отделения Банка России по Кемеровской области, в регионе в 2024 году выявили 12 нелегальных финансовых организаций, сообщает «Сiбдепо» .

Всего 9 компаний, среди которых 6 считались комиссионными магазинами, незаконно использовали в названии слово «ломбард» и давали людям займы под залог имущества. Другие 3 организации работали под вывесками ломбардов и микрокредитных организаций, но не имели такого статуса.

Для оказания гражданам финансовых услуг и выдачи денег по закону требуется специальное разрешение Банка России на работу на финансовом рынке — как лицензия, так и включение сведений в реестр или аккредитация. Легальность компании проверяется на сайте регулятора.

«Если же компания этого не сделала, то обращаться в нее не стоит — клиент может столкнуться с нарушением своих прав, которые определены Банком России для всех участников финансового рынка», — сказал управляющий отделением ЦБ РФ по Кемеровской области Сергей Дарница.

По его словам, речь идет о завышении процентов по займам, потере залогового имущества и противозаконных способах возврата долгов.