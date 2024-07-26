В Кузбассе третьи сутки ищут пенсионерку в камуфляже, ушедшую в лес

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В лесу Кемеровской области пропала 75-летняя женщина в камуфляже

В Таштагольском районе Кемеровской области ведутся поиски 75-летней женщины, которая 23 июля ушла в лес и не вернулась. Пенсионерка была одета, предположительно, в камуфляжный костюм и резиновые сапоги, а на спине несла рюкзак цвета хаки, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на публикацию поискового отряда «ЛизаАлерт» Кузбасс в социальных сетях.

Пропавшая женщина 160 см ростом, нормального телосложения, с седыми волосами и каре-зелеными глазами. На ней могла быть камуфляжная экипировка и темно-синие резиновые сапоги, заявили волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят обратиться в экстренные службы или по номерам телефонов волонтерского движения.