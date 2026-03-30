В Кузбассе суд продлил арест по делу о гибели 5 подростков в сауне

Владельцам сауны в Кузбассе, где погибли 5 детей, продлили арест

В Кузбассе суд продлил меру пресечения трем фигурантам дела о пожаре в прокопьевской сауне, где погибли пять подростков. Об этом сообщили в пресс-центре объединенных судов региона, сообщает Сiбдепо .

Владелец сауны Алексей Долгачев и его брат Павел, который фактически руководил заведением, останутся в СИЗО. Администратор, пустившая подростков в роковой вечер, продолжит находиться под домашним арестом.

«Всем фигурантам продлили меру пресечения до 30 июня», — сообщил представитель пресс-центра.

Предыдущий срок истекал 31 марта, однако суд продлил его почти на три месяца.

Пожар произошел 31 января. В сауне отдыхала компания подростков, когда началось возгорание. Погибли три девушки и два юноши, спастись удалось только одному подростку. Следствие продолжает расследование и сбор доказательств по делу.

