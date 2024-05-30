В Кузбассе стая дворняг попыталась съесть машину

В городе Прокопьевск (Кемеровская область) стая бездомных собак ночью напала на автомобиль местного жителя. Видео с места событий также появились в Сети, сообщает «Сiбдепо» .

Судя по опубликованным кадрам, в темное время суток стая дворняг пришла на парковку у многоквартирного дома, где целенаправленно напала на один автомобиль. К утру псы порвали передние шины, а также погнули, поцарапали, погрызли и отломили бампер.

«7 или больше вот таких бродяжек решили ночью попортить имущество по непонятной причине! А если там кто-то проходил бы, или дети на площадке играли?» — подписал видео автор поста.

Местные жители в комментариях отметили, что так усердно бездомные собаки иногда охотятся за кошками, которые убежали от них и спрятались вглубь машины.