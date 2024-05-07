В Кузбассе сошла с путей часть грузового поезда

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На железной дороге в Мариинске вагон-цистерна сошел с путей

Вагон-цистерна в составе грузового поезда сошел с рельсов в кемеровском Мариинске. По факту произошедшего Тайгинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Происшествие, предварительно, случилось 7 мая примерно в 13:00 по местному времени. Вагон сошел с путей между стациями Антибесский и Берикульская на Западно-Сибирской железной дороге.

«Произошел сход с пути одного порожнего вагона-цистерны в составе грузового поезда», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. По данному пути составы следуют в реверсивном порядке.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Прокуроры проверяют исполнение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.