В Кузбассе смягчили приговор женщине, заставившей знакомую мучительно умирать

В Кемерове суд назначил пять лет колонии местной жительнице, жестоко расправившейся со своей квартиранткой. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК и пресс-центр судов и УСД Кемеровской области сообщает Сiбдепо.

Инцидент случился вечером 8 марта в Кировском районе города, где в одной из квартир на пятом этаже разгорелся жуткий конфликт между двумя женщинами.

По данным следствия, потерпевшая снимала жилье у обвиняемой, и в тот день хозяйка пришла требовать оплату. Обычная ссора быстро переросла в нечто большее — вооружившись ножом, хозяйка вытеснила жертву из комнаты на балкон, отрезав ей пути к отступлению. Как установили следователи, агрессор фактически принудила женщину к самоубийству, угрожая в противном случае убить её собственноручно.

Пресс-центр судов и УСД сообщает, что с места происшествия пострадавшую доставили в больницу ещё живой, но после долгих мучений она скончалась. «Жертва получила тяжелейшие телесные повреждения. 9 марта 2025 года в 04:40 в ГАУЗ „Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского“ она умерла от сочетанной травмы, включающей переломы костей и разрывы внутренних органов, что привело к травматическому шоку», — говорится в сообщении.

Изначально обвиняемую судили за убийство, но в ходе процесса она категорически отрицала свою вину. В итоге суд изменил квалификацию её действий с убийства на доведение до самоубийства и вынес приговор, который пока не вступил в силу. Корреспондент Сибдепо поинтересовался в пресс-службе областной прокуратуры, планирует ли сторона обвинения подавать апелляцию. В ведомстве ответили, что прокуроры изучат приговор, оценят его законность и только после этого примут окончательное решение.