В Кузбассе разрешился вопрос с медведем, терроризировавшем жителей

Медведя в Кузбассе застрелили из-за его частого появления в населенном пункте

Зверь начал разгуливать в Таштагольском районе у горы Туманная. Местные жители утверждали, что медведь ежедневно выходил к берегу, и выражали обеспокоенность за свою безопасность.

Сегодня стало известно, что охотники застрелили животное. Разрешение на отстрел было опубликовано на сайте департамента охраны объектов животного мира Кузбасса.

Согласно документу, причиной убийства стало частое появление животного в границах населенного пункта и у губернаторского центра горнолыжного спорта и сноуборда, что создавало потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.